Шахматист Александр Грищук: «Не ожидал, что ЦСКА сможет выиграть столько матчей подряд, это невероятное достижение»

Трехкратный чемпион мира по блицу, болельщик ЦСКА Александр Грищук назвал серию московского клуба из 23 побед подряд в лиге ВТБ невероятным достижением.

«Давно слежу за баскетболом, даже недавно был на матче ЦСКА и «Зенита» в Москве.

Понятно, что ЦСКА всегда был одним из самых сильных клубов в России, но я не ожидал, что они смогут выиграть столько матчей подряд, это невероятное достижение. Не знаю, смогут ли они пройти так весь сезон.

Если говорить о других видах спорта, то слежу понемногу практически за всеми, кроме синхронного плавания», – сказал шахматист.

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