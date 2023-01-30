Шахматист Александр Грищук: «Не ожидал, что ЦСКА сможет выиграть столько матчей подряд, это невероятное достижение»

Теги ЦСКА Александр Грищук Единая лига ВТБ Баскетбол

Трехкратный чемпион мира по блицу, болельщик ЦСКА Александр Грищук назвал серию московского клуба из 23 побед подряд в Единой лиге ВТБ невероятным достижением.

«Давно слежу за баскетболом, даже недавно был на матче ЦСКА и «Зенита» в Москве.

Понятно, что ЦСКА всегда был одним из самых сильных клубов в России, но я не ожидал, что они смогут выиграть столько матчей подряд, это невероятное достижение. Не знаю, смогут ли они пройти так весь сезон.

Если говорить о других видах спорта, то слежу понемногу практически за всеми, кроме синхронного плавания», – сказал шахматист.

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