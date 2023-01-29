Илона Корстин: «Сейчас МБА – не та команда, которая способна обыграть ЦСКА»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин считает, что МБА пока не хватает опыта для борьбы за победу в матчах с .

«Хотелось, конечно, увидеть больше борьбы сегодня. Тем не менее ЦСКА играет без поражений в этом сезоне. Сегодня была настоящая проверка для МБА, потому что клуб достаточно молодой. Как раз в таких матчах против серьезных соперников проявляется мастерство. Результат в принципе ожидаемый. ЦСКА, считаю, выиграл благодаря мастерству и хорошей игре на подборе.

Что касается лидеров МБА, то мы видели, что в последних матчах очень ярко играл Касаткин. Сегодня у него не получалось. А у ЦСКА все сыграли стабильно. Плюс четыре игрока набрали более 10 очков. Почти все, кто выходил на площадку, играли полезно и действовали уверенно. Сейчас МБА – не та команда, которая способна обыграть ЦСКА. Но посмотрим. Как раз в таких играх МБА следует набираться опыта», – сказала Корстин.

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