Илона Корстин: «Сейчас МБА – не та команда, которая способна обыграть ЦСКА»

Теги ЦСКА Илона Корстин Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что МБА пока не хватает опыта для борьбы за победу в матчах с ЦСКА.

«Хотелось, конечно, увидеть больше борьбы сегодня. Тем не менее ЦСКА играет без поражений в этом сезоне. Сегодня была настоящая проверка для МБА, потому что клуб достаточно молодой. Как раз в таких матчах против серьезных соперников проявляется мастерство. Результат в принципе ожидаемый. ЦСКА, считаю, выиграл благодаря мастерству и хорошей игре на подборе.

Что касается лидеров МБА, то мы видели, что в последних матчах очень ярко играл Касаткин. Сегодня у него не получалось. А у ЦСКА все сыграли стабильно. Плюс четыре игрока набрали более 10 очков. Почти все, кто выходил на площадку, играли полезно и действовали уверенно. Сейчас МБА – не та команда, которая способна обыграть ЦСКА. Но посмотрим. Как раз в таких играх МБА следует набираться опыта», – сказала Корстин.

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