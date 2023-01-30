Иван Ухов – о победной серии из 23 матчей: «Хочется, чтобы так все и продолжалось»

Защитник ЦСКА Иван Ухов подвел итоги матча лиги ВТБ с (94:70) и выразил надежду на продолжение победной серии из 23 игр подряд.

«Конечно, ожидали тяжелой игры. Сейчас такой этап чемпионата, когда все команды могут блеснуть и выиграть у каждого соперника. Поэтому мы хорошо подготовились к МБА. Мы разобрали их сильные стороны, где они имели легкие очки для себя, и попытались их закрыть.

Где‑то в первой четверти, может быть, у нас это не получалось должным образом. Но потом мы сумели это сделать, и мы вынудили МБА играть в наш баскетбол. В целом МБА очень хорошая команда. Здесь много ребят, которые показывают очень хороший уровень игры. Они в целом очень достойно смотрится, навязывают бой сопернику. Тем более они недавно победили «Зенит», поэтому заслуживают уважения.

Настораживала ли победа МБА над «Зенитом»? В любом случае никогда нельзя расслабляться. Даже если ты ведешь с двузначным количеством очков. «Зенит» вел в матче с МБА с большим преимуществом, но не сумел этим воспользоваться. Мы не хотели повторить эти ошибки и старались до конца играть в нашу игру.

Сможет ли кто‑то победить ЦСКА в этом сезоне? Мы хотим, чтобы нас никто не побеждал. Хочется, чтобы так все и продолжалось.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом