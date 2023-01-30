Бывший главный тренер «Кавальерс» в воскресенье вернулся в Кливленд вместе с « ».

Клуб из Огайо одержал победу со счетом 122:99.

«Когда команда теряет игроков уровня Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга, требуется время, чтобы вернуться. С учетом нынешнего положения дел в клубе уверенно можно сказать, что ребята здесь проделали хорошую работу.

Все началось с обмена , это была просто отличная сделка. Ну а приобретение вывело « » на новый уровень», – заявил Лю.

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