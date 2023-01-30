Тайрон Лю: «Приобретение Донована Митчелла вывело «Кливленд» на новый уровень»
Бывший главный тренер «Кавальерс» Тайрон Лю в воскресенье вернулся в Кливленд вместе с «Клипперс».
Клуб из Огайо одержал победу со счетом 122:99.
«Когда команда теряет игроков уровня Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга, требуется время, чтобы вернуться. С учетом нынешнего положения дел в клубе уверенно можно сказать, что ребята здесь проделали хорошую работу.
Все началось с обмена Джарретта Аллена, это была просто отличная сделка. Ну а приобретение Донована Митчелла вывело «Кливленд» на новый уровень», – заявил Лю.
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