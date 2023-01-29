Чемпионат Франции. «Монако» на выезде обыграл «Виллербан», «Страсбур» победил «Бурк»

В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоялись два матча.

Лидер чемпионата «Монако» на выезде обыграл « », «Страсбур» нанес поражение « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 16-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, – 11-8, Бурк – 10-9, Виллербан – 10-9, Роанн – 10-9, – 10-9, – 10-9, Париж – 8-11, Гравлин-Дюнкерк – 8-11, – 7-12, Нанси – 7-12, Ле-Портель – 7-12, По-Ортез – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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