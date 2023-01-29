Чемпионат Франции. «Монако» на выезде обыграл «Виллербан», «Страсбур» победил «Бурк»
В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоялись два матча.
Лидер чемпионата «Монако» на выезде обыграл «Виллербан», «Страсбур» нанес поражение «Бурку».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 17.15, «Rhénus Sport»
- Страсбур
- Кин (19), Лакомб (19), Куруц (16 + 9 подборов), Лэнсдаун (10), Масса (10 + 8 подборов) – старт; Бофор (13), Удано (2), Май (0), Belle (0), Илвовский (0).
- Дата проведения
- 29 января, 19.00, «Астробаль»
Положение команд: Монако – 16-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Бурк – 10-9, Виллербан – 10-9, Роанн – 10-9, Лимож – 10-9, Страсбур – 10-9, Париж – 8-11, Гравлин-Дюнкерк – 8-11, Нантер – 7-12, Нанси – 7-12, Ле-Портель – 7-12, По-Ортез – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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