Чемпионат Франции. «Монако» на выезде обыграл «Виллербан», «Страсбур» победил «Бурк»

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В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоялись два матча.

Лидер чемпионата «Монако» на выезде обыграл «Виллербан», «Страсбур» нанес поражение «Бурку».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Страсбур – Бурк 89:80 (28:23, 15:26, 29:15, 17:16)
Дата проведения
29 января, 17.15, «Rhénus Sport»
Онлайн матча
Страсбур
Кин (19), Лакомб (19), Куруц (16 + 9 подборов), Лэнсдаун (10), Масса (10 + 8 подборов) – старт; Бофор (13), Удано (2), Май (0), Belle (0), Илвовский (0).
Бурк
Палмер (14), Майк (8), Брима (6), Массенет (5), Жюльен (4) – старт; Бените (18 + 6 передач), Шассанг (16 + 7 подборов), Пело (5), Флойд (4).

LDLC АСВЕЛ – Монако 63:72 (16:16, 18:18, 11:15, 18:23)
Дата проведения
29 января, 19.00, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Де Коло (0), Бост (0), Лайти (0), Каюди (0), Тайус (0).

Положение команд: Монако – 16-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Бурк – 10-9, Виллербан – 10-9, Роанн – 10-9, Лимож – 10-9, Страсбур – 10-9, Париж – 8-11, Гравлин-Дюнкерк – 8-11, Нантер – 7-12, Нанси – 7-12, Ле-Портель – 7-12, По-Ортез – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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