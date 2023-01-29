Бранислав Вичентич: «Автодор» не добивался результата, соответствующего своему уровню»

Новый главный тренер « » Бранислав Вичентич после победы над «Самарой» (93:83) в лиге ВТБ высоко оценил потенциал своей команды.

«Вы знаете, я совсем недавно приехал в Саратов и провел лишь две тренировки. Увидел, что у нас хорошая команда, которая не добивалась результата, соответствующего своему уровню. Я попросил ребят изменить совсем немногое, потому что за две тренировки невозможно изменить все и построить свою систему.

Мы упростили свою игру. Не хочу говорить о том, как именно мы остановили «Самару» сегодня, потому что мы встретимся снова, но могу сказать, что мы хорошо подготовились. В третьей четверти уровень нашей концентрации внимания упал, и это нормально. Концентрация приходит и уходит по ходу игр, и иногда ты не похож сам на себя.

Я очень удовлетворен сегодняшней игрой, была хорошая дисциплина, и вся заслуга в победе принадлежит игрокам. Мы будем стараться выиграть каждую игру. Не знаю, сколько игр получится выиграть, но я азартный человек, и хочу, чтобы мои баскетболисты играли со страстью. Надеюсь, наши болельщики будут довольны», – заявил Вичентич.

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