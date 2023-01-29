Эмил Райкович: «С МБА нам было непросто, «Нижний Новгород» играет в схожей манере»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над МБА (94:70) в лиге ВТБ отдал должное сопернику.

«Поздравляю обе команды с показанной борьбой. Может быть, матч был не очень зрелищным с точки зрения нападения, зато все очень старались в защите. Хочу высказать комплименты , они играли жестко и агрессивно. Нам было непросто. К тому же это стало для нас репетицией нашего следующего матча, поскольку «Нижний Новгород» играет в схожей манере», – сказал Райкович.

ЦСКА продлил свою рекордную серию до 23 побед подряд. В следующем туре москвичи в гостях сыграют против «НН» 2 февраля.

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