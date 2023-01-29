«Зенит» планирует расстаться с Ричардом Соломоном («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Зенит Единая лига ВТБ Адриен Морман Ричард Соломон Ройс Хэмм Баскетбол

Форвард «Зенита» Ричард Соломон (30 лет, 208 см) может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщил телеграм-канал «Свободный агент», санкт-петербуржцы отзаявили американского игрока из паспорта команды на Единую лигу ВТБ.

Недавно «Зенит» подписал двух «больших» Адриена Мормана и Ройса Хэмма. Не исключено, что клуб договорится с Соломоном о расторжении контракта.

В нынешнем сезоне Соломон провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,9 очка, 6,3 подбора и 1,1 перехвата.

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1 комментарий

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igorkuz45
А ЦСКА никого найти не может(((
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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