«Зенит» подписал Ройса Хэмма

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«Зенит» объявил о подписании контракта с американским центровым Ройсом Хэммом-младшим (23 года, 206 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Хэмм выступал за Университет Невады в Лас-Вегасе, набирая 8,6 очка, 9,3 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за матч. До этого он провел четыре года за команду Техасского университета.

В этом сезоне американец начал профессиональную карьеру в Европе, подписав контракт с бельгийским клубом «Антверп». Его средние показатели в 8 матчах чемпионата Бельгии составили 12,3 очка и 4,1 подбора.

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