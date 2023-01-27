Ройс Хэмм – о переходе в «Зенит»: «Мне сказали, что это очень хорошая команда и сильная лига»

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Бывший центровой «Антверпа» Ройс Хэмм прокомментировал подписание контракта с «Зенитом».

«Я только первый год играю на таком уровне, но мне кажется, что все проходит хорошо. Я много работал в своем прошлом клубе, игра в котором в конце концов позволила мне оказаться здесь.

Я знал не так много про «Зенит» до этого, но поспрашивал, и мне сказали, что это очень хорошая команда и сильная лига. Я знаю, что это побеждающий клуб, это отличная организация, и я хочу помочь всем, чем смогу», – цитирует американца официальный сайт петербургского клуба.

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