Адриатическая лига. «Игокеа» – «Сплит», «Студентски Центар» примет «Скопье»

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата лиги боснийская «Игокеа» – сыграет с хорватским «Сплитом», черногорский «Студентски Центар» примет северомакедонское «Скопье»

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 9-8, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 7-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-13, Скопье Северная Македония - 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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