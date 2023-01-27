Адриатическая лига. «Задар» примет «Борац Чачак»

Теги результаты Адриатическая лига Задар Борац Чачак Баскетбол

В пятницу, 27 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Задар» примет сербский «Борац Чачак».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Задар – Борац Чачак
Дата проведения
27 января, 20.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 14-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-3, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 8-8, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 7-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-12, Скопье Северная Македония - 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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