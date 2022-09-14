Дуэйн Уэйд не будет работать на TNT в новом сезоне

Легенда покинет телеканал TNT, на котором он проработал три года в качестве эксперта, сообщает The New York Post.

Трехкратный чемпион НБА решил не возвращаться на канал, несмотря на предложение от TNT. Сообщается, что миноритарный владелец «Юты» хочет сосредоточиться на других бизнес-проектах.

Уэйд был одним из основных участников вечернего шоу TNT во вторник вместе с бывшим партнером по команде ’Нилом и двукратным MVP женской НБА Кэндис Паркер. Он также участвовал в репортажах с Матча всех звезд.

Уэйд завершил спортивную карьеру в 2019 году. За 16 лет в НБА он выиграл три титула чемпиона и получил награду MVP финальной серии.

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