Деннис Шредер: «Пора штрафовать судей за ошибки»

Разыгрывающий « » резко высказался о судействе в матче против « » (121:125 ОТ).

«Пора штрафовать судей за ошибки.

Кроме того, они дают технические тем, кто реагирует на свои ошибки. Нужно использовать видеоповторы, чтобы правильно фиксировать нарушения, особенно в таких важных моментах, как очевидный фол на Леброне Джеймсе в концовке.

Этому нужно положить конец. Нам важна каждая победа, чтобы достичь своей цели. Обидно проиграть 3-5 матчей из-за ошибок судей», – написал Шредер в соцсети, добавив фото с фолом Джейсона Тейтума на Леброне.

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