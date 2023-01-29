Деннис Шредер: «Пора штрафовать судей за ошибки»

Теги Бостон Лейкерс НБА судьи Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер резко высказался о судействе в матче против «Бостона» (121:125 ОТ).

«Пора штрафовать судей за ошибки.

Кроме того, они дают технические тем, кто реагирует на свои ошибки. Нужно использовать видеоповторы, чтобы правильно фиксировать нарушения, особенно в таких важных моментах, как очевидный фол на Леброне Джеймсе в концовке.

Этому нужно положить конец. Нам важна каждая победа, чтобы достичь своей цели. Обидно проиграть 3-5 матчей из-за ошибок судей», – написал Шредер в соцсети, добавив фото с фолом Джейсона Тейтума на Леброне.

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5 комментариев

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AaaaRrrr
Вот это трагедия конечно. Как хорошо что все команды судят по чесному и правильному, а только у Лейкерс победу отняли.
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carlitosway
Ответ Андрей Габдрахманов
По сути у Лал уже отняли 2 победы ... Где даже слепой все видел. А сколько ещё таких игр было где судьи убивали Лал?
ну еще сами лал конечно сколько концовок отдали сами в этом сезоне можно вспомнить игры домашние с портлендом, индианой, игры с бостоном и филой, где в концовке не реализовал штрафные дэвис, крч лал на самом деле могли на данном этапе сезона уже спокойно идти в зоне плэй офф, не говоря уже о плэйин
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Свежий
Вообще удивительно, что до сих пор не действует система штрафов для полосатых, которые реально чудят и долбятся в шары, не смотря повторы в важнейших моментах, как сегодняшний у Лейкерс, но могут 5 минут высматривать, от кого ушел мяч в середине матча, где этот момент вообще не значимый. Еще и за их критику всем штрафы пихают. За такое судейство, как сегодня — либо штраф всей судейской команде, либо отстранение от судейства на следующую игру, с этим беспределом надо бороться.
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Xell
В данном случае согласен. Лиге пора и для судей ввести наказания или опять будут играть на буков как раньше.
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Андрей Габдрахманов
По сути у Лал уже отняли 2 победы ... Где даже слепой все видел. А сколько ещё таких игр было где судьи убивали Лал?
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