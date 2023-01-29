Энтони Дэвис – о судействе в матче против «Бостона»: «Это неприемлемо. Нас обманули»

Форвард «Лейкерс» раскритиковал работу судей в матче против « » (121:125 ОТ).

«Это бред. Это неприемлемо. Уверяю вас, что с судьей ничего не случится.

Сегодня нас обманули. Это вопиющий фол. Сегодня судьи работали плохо», – заявил Дэвис.

Леброн Джеймс мог принести « » победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не зафиксировали фол.

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