Энтони Дэвис – о судействе в матче против «Бостона»: «Это неприемлемо. Нас обманули»

Теги Бостон Лейкерс НБА судьи Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис раскритиковал работу судей в матче против «Бостона» (121:125 ОТ).

«Это бред. Это неприемлемо. Уверяю вас, что с судьей ничего не случится.

Сегодня нас обманули. Это вопиющий фол. Сегодня судьи работали плохо», – заявил Дэвис.

Леброн Джеймс мог принести «Лейкерс» победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не зафиксировали фол.

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5 комментариев

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никнейм ботвиннег-корчной
Понятно, неделя нытья в каментах от фанатов лейкерс, у которых судьи победы отбирают
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Vals
Да ладно?

Фол на ЛеБуре был, естественно. Но челики в комментах всерьёз пишут, что Лакерс засуживают? Вы серьезно?

Да как не включишь матч с Лакерс, так там такая клоунада, что смешно становится.
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problemzz9
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
Теперь неделя нытья будет. Кому-то стоит сосредоточиться на баскетболе, в 13-м месте западной конференции точно не судьи виноваты.
у лейкерс уже за сезон наберется игр 5-6 где судья творили клоунаду, если бы хотя бы в половине этих. игр было бы нормально судейство, то возможно у лейкерс было бы на 3-4 победы больше, а то с учетом плотности таблицы на западе позволило бы занимать сейчас места в районе 5-8
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Xell
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
Теперь неделя нытья будет. Кому-то стоит сосредоточиться на баскетболе, в 13-м месте западной конференции точно не судьи виноваты.
Я бы не был в этом так уверен. Минимум 5побед у Лал украли судьи, а это топ 4Запада.
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никнейм ботвиннег-корчной
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