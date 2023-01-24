Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Нику»

Во вторник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге примет « » из Сыктывкара.

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Премьер-лига

УГМК – Ника

24 января. 16:30

Положение команд: УГМК – 19-0, Динамо Курск – 17-2, МБА – 16-3, Надежда – 13-6, Самара – 11-9, Ника – 10-10, Спарта энд К – 9-11, Енисей – 8-11, Динамо Новосибирск – 7-12, Пересвет-ЮФУ – 4-16, Нефтяник – 2-18, Динамо Москва – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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