«Чикаго» может обменять Андре Драммонда перед дедлайном

По словам инсайдера Марка Стейна, « » может обменять запасного центрового (29 лет, 208 см) перед февральским дедлайном.

«Не удивляйтесь, если «Буллс» обменяют бывшего участника Матча всех звезд Андре Драммонда перед дедлайном 9 февраля. Об этом говорят источники в лиге. Драммонду отводилось менее 15 минут в каждом из последних 12 матчей «Чикаго», – сказал Стейн.

В нынешнем сезоне центровой набирает 6,1 очка и 6,6 подбора за 13 минут на площадке в среднем за матч. Это его самые низкие показатели за 11 лет карьеры.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты