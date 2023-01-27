«Чикаго» может обменять Андре Драммонда перед дедлайном

Теги возможные переходы Чикаго НБА Андре Драммонд Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, «Чикаго» может обменять запасного центрового Андре Драммонда (29 лет, 208 см) перед февральским дедлайном.

«Не удивляйтесь, если «Буллс» обменяют бывшего участника Матча всех звезд Андре Драммонда перед дедлайном 9 февраля. Об этом говорят источники в лиге. Драммонду отводилось менее 15 минут в каждом из последних 12 матчей «Чикаго», – сказал Стейн.

В нынешнем сезоне центровой набирает 6,1 очка и 6,6 подбора за 13 минут на площадке в среднем за матч. Это его самые низкие показатели за 11 лет карьеры.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты

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4 комментария

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Tim Timson
Ответ Старый Пёс
Даллас?
А трехлетний контракт МакГи куда? )
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Старый Пёс
Даллас?
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Cubs-V
Обратно в Кавс. Поможет за 10-12 минут разгрузить Мобли и Аллена. А при наличии 4 игроков с ассистом, даже и очки полезные набивать.
+2
-2
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Santy-44
...внезапно!
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