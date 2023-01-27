«Чикаго» может обменять Андре Драммонда перед дедлайном
По словам инсайдера Марка Стейна, «Чикаго» может обменять запасного центрового Андре Драммонда (29 лет, 208 см) перед февральским дедлайном.
«Не удивляйтесь, если «Буллс» обменяют бывшего участника Матча всех звезд Андре Драммонда перед дедлайном 9 февраля. Об этом говорят источники в лиге. Драммонду отводилось менее 15 минут в каждом из последних 12 матчей «Чикаго», – сказал Стейн.
В нынешнем сезоне центровой набирает 6,1 очка и 6,6 подбора за 13 минут на площадке в среднем за матч. Это его самые низкие показатели за 11 лет карьеры.
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