Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Бруклину» следует обменять защитника Бена Симмонса перед февральским дедлайном.

«На месте « » я бы подумал над обменом Бена Симмонса перед дедлайном.

В матче с «Филадельфией» его не было на паркете под конец четвертой четверти, когда команды шли близко. Его не выпускают на площадку в таких ситуациях», – заявил Перкинс.

В 37 матчах сезона НБА Симмонс набирает 7,4 очка, 6,5 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру. Австралийца часто критикуют за пассивность в атаке.

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