Кендрик Перкинс: «На месте «Бруклина» я бы подумал над обменом Бена Симмонса перед дедлайном»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Бруклину» следует обменять защитника Бена Симмонса перед февральским дедлайном.

«На месте «Бруклина» я бы подумал над обменом Бена Симмонса перед дедлайном.

В матче с «Филадельфией» его не было на паркете под конец четвертой четверти, когда команды шли близко. Его не выпускают на площадку в таких ситуациях», – заявил Перкинс.

В 37 матчах сезона НБА Симмонс набирает 7,4 очка, 6,5 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру. Австралийца часто критикуют за пассивность в атаке.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!

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33 комментария

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...Quo Vadis...
Как будто Бруклин об этом не думает.)
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siberiancom
Ответ Rotick
В Лейкерс на черепаху)
Уэстбрук — это огонь в глазах, это желание побеждать, хоть иногда и неуправляемое. Все говорят, что Уэстбрук — идеальный сокомандник. И сейчас, выходя с запаса он наконец-то полезен.

А Бен Сименс — это пи**eц)
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udod
там похоже уже тёрки какие-то с тренером начались, почему сегодня не сыграл и 20 минут в проигранном матче?
так что мысль об обмене может и верная, только действие трудновыполнимое, но вроде как всё возможно
Бруклину нечего откладывать на потом, Дюранту в этом году будет 35, Кайри 31
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frenemy
Ответ Prestidigitator
А кроме знаменитого эксперта от него кто-то требует играть на свои деньги? Не знаю, конечно, но то, что он не играет и, скорее всего, никогда не будет играть на свой контракт было понятно еще в Филадельфии пару лет назад. Перк-то никогда сообразительностью не отличался, но ты сейчас делаешь заявления ему под стать - Бруклин встрял, у них Беня на макс контракт не играет. Ну и что? Как это Бруклину мешает-то и почему в связи с этим его нужно обменять? А по ГМ... ну хотя бы тот факт, что у них висят Симмонс с Харрисом в платежке, а он где-то выкопал приличных ролевиков, и команда идет в топе говорит в его пользу. Еще совсем недавно Бруклин были такими восточными Лейкерс, и где они сейчас?
Если история с Беном была понятна ещё в Филадельфии, тогда происходящее вдвойне комичнее раз "топ5 ГМ" подложил мину своим же. Мои заявления здесь лишь компенсируют количество наивности, которое транслируешь ты и другие, кто подразумевает что "все окей и он не мешает команде, ведь они в топе".

Любой адекватный человек, тем более поддерживающий команду, хочет чтобы он вернул свой уровень и оправдывал цифру в контракте, абсолютно бессмысленно желать ему плохого. Ещё проясню: тут речь не о том, чтоб он давал 20-10-10, когда я говорю играй на свои деньги. От него нужна стабильность в первую очередь, 13-8-8 и прежняя защита. Разве это много для игрока на мяче, которому платят 35+ в год? При этом, я не пытаюсь его поставить единственной проблемой клуба, но он совершенно точно самая большая из них.

И если что, Бруклин последние две недели - есть та самая восточная версия Лэйкерс. Дюрэнт, как главный автор всего лучшего, что происходило с этой командой последние два года, снова выпал и снова обнажилась дисфункция, дыры ростера и ограниченность персонала Нетс. Шумевшие с КД ролевики, топовая защита, результаты и пр. просыпались после его вылета. Представь пропасть в которую рухнут Нетс если, не дай Бог, вылетит Клэкстон, играющий в лучший баскетбол в жизни. Вот где они сейчас. Если переживут кусок матчей до МВЗ, не упав в зону ПИ будет неплохо, благо большая часть будет дома.
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Мурзин Ринат
Ответ Mikael Rikhard
самый убогий контракт в лиге
Неа, Брэдли Бил) Симмонс хотя бы контент делает какой никакой, да и в матчах играет постоянно) Бил же получать будет 50-60 просто за сидение на скамейке в костюме
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mephist13
он не играет на свои деньги
дальше что? это только сейчас стало известно? именно сейчас по этому поводу нужно что-то предпринимать?
есть какое-то супер-предложение по Симмонсу (лютый вин для Нетс), от которого оффис отказывается?

проблема Нетс не в том, что Симмонс не набирает очков - очки и без него есть кому набирать
даже травма Дюранта сильнее отразилась на игре команде в защите, чем на игре команды в нападении
в команде умеют защищаться всего 3-4 человека (Клэкстон, Симмонс, Дюрант, ОНил) - сломался КейДи, оборона стала просто проходным двором, думается, ровно то же самое произойдёт и при травмах Клэкстона или Симмонса
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Prestidigitator
Ответ frenemy
О том и разговор. Все его недостатки были прикрыты пеленой результатов. Как только команде потребовалось чтоб он сыграл на свои деньги, все стало очевидно
А кроме знаменитого эксперта от него кто-то требует играть на свои деньги? Не знаю, конечно, но то, что он не играет и, скорее всего, никогда не будет играть на свой контракт было понятно еще в Филадельфии пару лет назад. Перк-то никогда сообразительностью не отличался, но ты сейчас делаешь заявления ему под стать - Бруклин встрял, у них Беня на макс контракт не играет. Ну и что? Как это Бруклину мешает-то и почему в связи с этим его нужно обменять?
А по ГМ... ну хотя бы тот факт, что у них висят Симмонс с Харрисом в платежке, а он где-то выкопал приличных ролевиков, и команда идет в топе говорит в его пользу. Еще совсем недавно Бруклин были такими восточными Лейкерс, и где они сейчас?
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Cosstigan
Ответ Cubs-V
Так я и спрашиваю. Ответить можешь? По фактам.
Можно меня Уоренна и Харриса на Бриджеса из Шарлотт, говорят он скоро вернеться , или Харисса и Томаса на Тернера из Индианы , потому что кроме Клакстона на щите никого нет у Бруклина , Симмонса на Ануоби можно махнуть с довесками , Харриса махнуть на Краудера , куча есть вариантов если прикидывать
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Батя ивана
Симмонса не обменять на актив с габаритами и защитой +/- его уровня и еще с атакой на порядок выше. Поэтому его надо поддерживать и давать ему карт-бланш на 7-10 бросков/проходов в каждом матче, чтобы он мог привык брать на себя и не переживал над промахами. Клэкстона научили за 3 сезона, а Бен и ранее набирал за 40, поэтому проблему его скоринга можно решить только доверием) благо в команде есть кому набирать очки

Из тех кто вроде на рынке Кузма самый ближайший вариант, но там вся лига на него смотрит. Бруклину в первую очередь нужно менять Харриса, к сожалению, Джо никакой после травмы
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Cubs-V
Ответ Dmitry Singular
Если мы туда ещё попадём. Нападение вообще не нравится, мяч не двигается, Дариус тьму моментов в клатчах зачокерил. Держимся по большому счету за счёт шикарных цифр Митчелла, но и он не всемогущий и травмы начались. Я был бы рад, если бы двигали бы мяч в нападении , как Юта прошлых сезонов, но все таки с нашими корректировками в защите. Защита конечно выиграет титулы в плей-офф, но не с такой импотенцией в нападении.
Согласен. Мяч не двигается в нападение. Это заслуга Джей Би. Тренера обороны. И нулевым в нападение.
Для этого взяли помощником Люка Уолтона.
Я вообще не строю перспектив Кавс на этот сезон/ ПО.
Мобли, Гарланду, Окоро, Аллену.. Всем нужно расти.
Пока, команда не готова к ПО.
За счет, Митча, могут сделать результат.
Моя вера в обороне. В ПО это крайне важно. А здоровый Донован, может дать результат в нападение.
Команда, крайне сильная, но пока сырая.
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frenemy
Ответ Rotick
В Лейкерс на черепаху)
Я ни за что не поверил бы что скажу подобное, но сейчас Бруклин действительно выиграет от такого обмена))
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frenemy
Ответ Prestidigitator
Месяц-полтора назад Бруклин все выигрывал, так что переживать действительно не нужно.
О том и разговор. Все его недостатки были прикрыты пеленой результатов. Как только команде потребовалось чтоб он сыграл на свои деньги, все стало очевидно
+3
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Cubs-V
Ответ rembrandao
Такой Дрэймонд местного разлива?
У Грина колоссальный опыт. У Бена нет.
Ну если местного разлива, то да. )
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Денис Храпунов
Кендрик бы сказал на кого его поменять, что бы ещё пользу смог приносить, кто согласится, какие есть варианты?
За у Симонса неадекватная, ну так не Бруклин ее выписывал. Но для Бруклина Симонс полезный игрок. Да ролевикя но полезный. Когда шла серия побед, он играл там немалую роль. Просто без КейДи Бруклин другая команда. Ну так без КейДи они в любом случае при любых обменах ни на что претендовать не будут.
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emptinesspetr
Симмонс идеально подходит нынешним Нетс. Ему не в падлу на пару с Клэкстоном потягать рояль, пока Дюрант и Ирвинг уничтожают в атаке.
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rembrandao
Ответ Cubs-V
При наличии, такого КД и Кайри. Очень хорошего Клекстона. Симмонсу, нужно будет выполнять всего две роли. Защита на 5 позициях и передачи в атаке. Вполне можно, развалить любую команду Востока.
Такой Дрэймонд местного разлива?
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Prestidigitator
Ответ frenemy
Очнулись-подтянулись. Его стали усаживать в четвертой ещё месяц-полтора назад. На то были разные причины, просто при играющем КД это менее бросалось в глаза, сейчас стало очевиднее. Кому такой игрок нужен - непонятно. Можно было бы куда-то скинуть, если его контракт был на год или на два без гарантии с краю. Но у него макс с гарантией на 3 года и играет он никак. Нетс встряли конкретно, одно благо: как тут писаки рассказывают, во главе клуба находится топ5 ГМ лиги, так что переживать не нужно))
Месяц-полтора назад Бруклин все выигрывал, так что переживать действительно не нужно.
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any given sunday
Ответ Cubs-V
Так я и спрашиваю. Ответить можешь? По фактам.
Блин, просто предположу, смеха ради. Бена в майами на данкана робинсона и кого-нибудь еще. Харриса с пикомв хьюстон на гордона , если есть
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Mr.BadGuy
Ответ Mikael Rikhard
самый убогий контракт в лиге
Контракт Джона Уолла с Хьюстоном на 40 млн в год в сезоне 22-23 еще действует.
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Dmitry Singular
Ответ Cubs-V
Я буду рад, если Кавс, столкнутся с полным составом. С ними в ПО. Будет заруба и огромный опыт для Дариуса, Мобли, Аллена.
Если мы туда ещё попадём.
Нападение вообще не нравится, мяч не двигается, Дариус тьму моментов в клатчах зачокерил.
Держимся по большому счету за счёт шикарных цифр Митчелла, но и он не всемогущий и травмы начались.
Я был бы рад, если бы двигали бы мяч в нападении , как Юта прошлых сезонов, но все таки с нашими корректировками в защите.
Защита конечно выиграет титулы в плей-офф, но не с такой импотенцией в нападении.
+5
0
+5
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paganism
Ответ Rotick
В Лейкерс на черепаху)
Ну тот же Энтони Девис по полезности недалеко ушёл 1 игру проводит, 4 лечится
+1
-7
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Rotick
Ответ Sergio19882007
а кому он нужен с такой зп?)
В Лейкерс на черепаху)
+4
-4
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Cubs-V
Ответ Cubs-V
При наличии, такого КД и Кайри. Очень хорошего Клекстона. Симмонсу, нужно будет выполнять всего две роли. Защита на 5 позициях и передачи в атаке. Вполне можно, развалить любую команду Востока.
Я буду рад, если Кавс, столкнутся с полным составом. С ними в ПО.
Будет заруба и огромный опыт для Дариуса, Мобли, Аллена.
+4
0
+4
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Cubs-V
Ответ Cosstigan
Комментарий удален пользователем
Так я и спрашиваю. Ответить можешь?
По фактам.
+5
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frenemy
Очнулись-подтянулись. Его стали усаживать в четвертой ещё месяц-полтора назад. На то были разные причины, просто при играющем КД это менее бросалось в глаза, сейчас стало очевиднее.

Кому такой игрок нужен - непонятно. Можно было бы куда-то скинуть, если его контракт был на год или на два без гарантии с краю. Но у него макс с гарантией на 3 года и играет он никак. Нетс встряли конкретно, одно благо: как тут писаки рассказывают, во главе клуба находится топ5 ГМ лиги, так что переживать не нужно))
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