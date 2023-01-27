Кендрик Перкинс: «На месте «Бруклина» я бы подумал над обменом Бена Симмонса перед дедлайном»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Бруклину» следует обменять защитника Бена Симмонса перед февральским дедлайном.
«На месте «Бруклина» я бы подумал над обменом Бена Симмонса перед дедлайном.
В матче с «Филадельфией» его не было на паркете под конец четвертой четверти, когда команды шли близко. Его не выпускают на площадку в таких ситуациях», – заявил Перкинс.
В 37 матчах сезона НБА Симмонс набирает 7,4 очка, 6,5 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру. Австралийца часто критикуют за пассивность в атаке.
Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!
А Бен Сименс — это пи**eц)
так что мысль об обмене может и верная, только действие трудновыполнимое, но вроде как всё возможно
Бруклину нечего откладывать на потом, Дюранту в этом году будет 35, Кайри 31
Любой адекватный человек, тем более поддерживающий команду, хочет чтобы он вернул свой уровень и оправдывал цифру в контракте, абсолютно бессмысленно желать ему плохого. Ещё проясню: тут речь не о том, чтоб он давал 20-10-10, когда я говорю играй на свои деньги. От него нужна стабильность в первую очередь, 13-8-8 и прежняя защита. Разве это много для игрока на мяче, которому платят 35+ в год? При этом, я не пытаюсь его поставить единственной проблемой клуба, но он совершенно точно самая большая из них.
И если что, Бруклин последние две недели - есть та самая восточная версия Лэйкерс. Дюрэнт, как главный автор всего лучшего, что происходило с этой командой последние два года, снова выпал и снова обнажилась дисфункция, дыры ростера и ограниченность персонала Нетс. Шумевшие с КД ролевики, топовая защита, результаты и пр. просыпались после его вылета. Представь пропасть в которую рухнут Нетс если, не дай Бог, вылетит Клэкстон, играющий в лучший баскетбол в жизни. Вот где они сейчас. Если переживут кусок матчей до МВЗ, не упав в зону ПИ будет неплохо, благо большая часть будет дома.
дальше что? это только сейчас стало известно? именно сейчас по этому поводу нужно что-то предпринимать?
есть какое-то супер-предложение по Симмонсу (лютый вин для Нетс), от которого оффис отказывается?
проблема Нетс не в том, что Симмонс не набирает очков - очки и без него есть кому набирать
даже травма Дюранта сильнее отразилась на игре команде в защите, чем на игре команды в нападении
в команде умеют защищаться всего 3-4 человека (Клэкстон, Симмонс, Дюрант, ОНил) - сломался КейДи, оборона стала просто проходным двором, думается, ровно то же самое произойдёт и при травмах Клэкстона или Симмонса
А по ГМ... ну хотя бы тот факт, что у них висят Симмонс с Харрисом в платежке, а он где-то выкопал приличных ролевиков, и команда идет в топе говорит в его пользу. Еще совсем недавно Бруклин были такими восточными Лейкерс, и где они сейчас?
Из тех кто вроде на рынке Кузма самый ближайший вариант, но там вся лига на него смотрит. Бруклину в первую очередь нужно менять Харриса, к сожалению, Джо никакой после травмы
Для этого взяли помощником Люка Уолтона.
Я вообще не строю перспектив Кавс на этот сезон/ ПО.
Мобли, Гарланду, Окоро, Аллену.. Всем нужно расти.
Пока, команда не готова к ПО.
За счет, Митча, могут сделать результат.
Моя вера в обороне. В ПО это крайне важно. А здоровый Донован, может дать результат в нападение.
Команда, крайне сильная, но пока сырая.
Ну если местного разлива, то да. )
За у Симонса неадекватная, ну так не Бруклин ее выписывал. Но для Бруклина Симонс полезный игрок. Да ролевикя но полезный. Когда шла серия побед, он играл там немалую роль. Просто без КейДи Бруклин другая команда. Ну так без КейДи они в любом случае при любых обменах ни на что претендовать не будут.
Нападение вообще не нравится, мяч не двигается, Дариус тьму моментов в клатчах зачокерил.
Держимся по большому счету за счёт шикарных цифр Митчелла, но и он не всемогущий и травмы начались.
Я был бы рад, если бы двигали бы мяч в нападении , как Юта прошлых сезонов, но все таки с нашими корректировками в защите.
Защита конечно выиграет титулы в плей-офф, но не с такой импотенцией в нападении.
Будет заруба и огромный опыт для Дариуса, Мобли, Аллена.
По фактам.
Кому такой игрок нужен - непонятно. Можно было бы куда-то скинуть, если его контракт был на год или на два без гарантии с краю. Но у него макс с гарантией на 3 года и играет он никак. Нетс встряли конкретно, одно благо: как тут писаки рассказывают, во главе клуба находится топ5 ГМ лиги, так что переживать не нужно))