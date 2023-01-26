Макс Хайдеггер перейдет в «Басконию». Игроком интересовался «Локомотив-Кубань»

Испанская «Баскония» договорилась о переходе в свой состав разыгрывающего турецкого «Меркезефенди» (25 лет, 191 см), сообщает Eurohoops.

Согласно источникам, клуб заплатит выкуп в размере 120 000 евро. Ожидается, что сделка будет завершена в выходные.

« » на сегодняшний день занимает 7-е место в таблице Евролиги с результатом 11-9.

Интерес к американскому защитнику также проявлял краснодарский « ».

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