Макс Хайдеггер перейдет в «Басконию». Игроком интересовался «Локомотив-Кубань»

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Испанская «Баскония» договорилась о переходе в свой состав разыгрывающего турецкого «Меркезефенди» Макса Хайдеггера (25 лет, 191 см), сообщает Eurohoops.

Согласно источникам, клуб Евролиги заплатит выкуп в размере 120 000 евро. Ожидается, что сделка будет завершена в выходные.

«Баскония» на сегодняшний день занимает 7-е место в таблице Евролиги с результатом 11-9.

Интерес к американскому защитнику также проявлял краснодарский «Локомотив-Кубань».

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