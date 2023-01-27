Микэл Бриджес подразнил скамейку «Мэвз» после 3-очкового и получил технический

Теги Даллас Финикс НБА видео судьи Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард «Санз» Микэл Бриджес заработал технический фол во время матча с «Мэверикс» (95:99).

Бриджес был наказан за то, что подразнил скамейку соперника после точного 3-очкового.

Микэл в четверг набрал 16 очков, 4 подбора и 4 передачи.

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9 комментариев

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...Quo Vadis...
Токсикам на ветке - Бриджес один из умнейших игроков клуба и лучший игрок, в отсутствие Букера. Лучший защищающийся к тому же.

Впрочем, для вас это "пойди туда, не знаю, куда...".
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...Quo Vadis...
Судей из фигурного катания набирали.
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...Quo Vadis...
Ответ Scrappy_Coco
Пока три токсика были травмированы, на Финикс хоть смотреть можно было, только вернулись Крыс и Микал, сразу отвращение от игры Финикса🤣
Отдыхай, врун.

Бриджес и не пропускал матчи, практически, к тому же.
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Scrappy_Coco
Пока три токсика были травмированы, на Финикс хоть смотреть можно было, только вернулись Крыс и Микал, сразу отвращение от игры Финикса🤣
+1
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Dedete
Ответ ygcn5c2ty9
…и они проиграли
иначе там как раз была бы ничья перед последней атакой Далласа )
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кандид
Ну, в общем и по игре видно, что мозгов у парня чуток. Руки-ноги длинные и бросать умеет, но делает часто невпопад.
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+1
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quznez
расстрелять из пальца скамеечников и в итоге проиграть матч. линейку наград и трофеев я бы расширил.
знак отличия - "значок, что ты дура4ок" и вместо теста на допинг - сдавать тест на iq.
+7
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+7
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Денис Кёнигсберг
Ответ ygcn5c2ty9
…и они проиграли
Один из авторов спортс недавно писал об этом хобби))
+2
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+2
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ygcn5c2ty9
…и они проиграли
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+9
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