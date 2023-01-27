Микэл Бриджес подразнил скамейку «Мэвз» после 3-очкового и получил технический

Форвард «Санз» заработал технический фол во время матча с «Мэверикс» (95:99).

Бриджес был наказан за то, что подразнил скамейку соперника после точного 3-очкового.

Микэл в четверг набрал 16 очков, 4 подбора и 4 передачи.

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке