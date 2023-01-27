Микэл Бриджес подразнил скамейку «Мэвз» после 3-очкового и получил технический
Форвард «Санз» Микэл Бриджес заработал технический фол во время матча с «Мэверикс» (95:99).
Бриджес был наказан за то, что подразнил скамейку соперника после точного 3-очкового.
Микэл в четверг набрал 16 очков, 4 подбора и 4 передачи.
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Впрочем, для вас это "пойди туда, не знаю, куда...".
Бриджес и не пропускал матчи, практически, к тому же.
знак отличия - "значок, что ты дура4ок" и вместо теста на допинг - сдавать тест на iq.