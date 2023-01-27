Разыгрывающий «Нетс» выразил готовность поучаствовать в проекте, который позволил бы клубам женской НБА летать чартерными рейсами.

«Я за, независимо от того, сколько это стоит само по себе. Мы все вместе могли бы собраться и осуществить то, что является вполне выполнимым», – заявил Кайри.

В настоящее время командам WNBA запрещено летать чартером, даже если за это платит владелец клуба. За нарушение данного правила предусмотрены значительные штрафы. Лига готова разрешить чартеры только тогда, когда все 12 команд-участниц смогут оплачивать такие перелеты.

По словам комиссионера WNBA Кэти Энгельберт, для организации чартеров для всех клубов на целый сезон необходимо 20 миллионов долларов. Лига на данный момент не может позволить себе подобное вложение.

Звезда женской НБА Брианна Стюарт недавно предложила отдавать часть своих заработков для собрания суммы, необходимой под организацию чартерных перелетов.

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