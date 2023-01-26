«Майами», «Финикс», «Даллас» и «Клипперс» интересуются Д’Анджело Расселлом
«Майами», «Финикс», «Даллас» и «Клипперс» упоминались в числе команд, которые могут выменять у «Миннесоты» разыгрывающего Д’Анджело Расселла, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.
Ранее в этом месяце инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что «Миннесота» рассматривает варианты обмена Расселла. Одна из целей – Майк Конли из «Юты».
Контракт Расселла истекает этим летом.
В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,6 очка и 6,3 передачи в среднем за матч при реализации 38,4% бросков из-за дуги.
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