«Майами», «Финикс», «Даллас» и «Клипперс» интересуются Д’Анджело Расселлом

Теги возможные переходы Даллас Клипперс Майами Миннесота Финикс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Майами», «Финикс», «Даллас» и «Клипперс» упоминались в числе команд, которые могут выменять у «Миннесоты» разыгрывающего Д’Анджело Расселла, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

Ранее в этом месяце инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что «Миннесота» рассматривает варианты обмена Расселла. Одна из целей – Майк Конли из «Юты».

Контракт Расселла истекает этим летом.

В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,6 очка и 6,3 передачи в среднем за матч при реализации 38,4% бросков из-за дуги.

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5 комментариев

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...Quo Vadis...
Новость исходит из Миннесоты.)
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Fungus_Amongus
Но вообще, лучше бы ЛАК просто выменяли Брогдона прошлым летом. Все равно без пика 1-го раунда приобретение Рассела или ВанФлита вряд ли обойдется. А Брогдона отдали за тот же пик, только при этом у него приятный длинный контракт и он идеально вписался бы в Клипперс по своим игровым качествам.
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Fungus_Amongus
Этот слух уже получше. А то все ветеранов предпенсионного возраста сватают, да шестифутеров. ВанФлит возможно посильнее будет, но и скорее всего дороже. Лаури и Конли не факт, что даже в самой краткосрочной перспективе существенно усилят, а уж за пределами этого сезона на них совсем нельзя расчитывать. Расселл хотя бы все еще молодой и Минька не должна заломить за него слишком большую цену. Все таки он истекающий жирный контракт, который они не хотят продлевать. Вряд ли Расселл захочет умерить аппетиты и подписаться дешевле, чем получает сейчас. Да и статус неограниченно свободного агента делает его продление без переплат маловероятным. Но в этом и шанс Клипперс получить хорошего и вполне молодого игрока на проблемную позицию за относительно небольшие активы. А уж о деньгах Баллмер позаботится. Со вписыванием его в игру вроде бы не должно возникнуть больших проблем. Бросать умеет, может и без мяча наверное пользу приносить, если потребуется. Хорошо пасует. Есть какие-то скилы для набора очков самостоятельно, хоть атлетизма и скорости не хватает. Габариты хорошие, правда вряд ли от них будет толк в защите. Недостатков у него хватает, но в сравнении Джексоном и Уоллом он был бы неплохим усилением. Разве что хотелось бы, чтобы Клипперс приобрели к нему в дополнение какого-нибудь центра - рим-раннера для пик-н-роллов, вроде Монтреза. Иначе толку от Рассела будет меньше, чем могло бы быть.
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неунывающий пессимист
Ответ emptinesspetr
В Хит и Клипперс должен заходить как влитой. Клипперс как раз могут предложить вингов, в которых Миннесота нуждается.
Минни прежде всего нуждается в командоориентированном стартовом разыгрывающем, который просто нормально защищается, не тянет на себя, и могёт в п-н-р , ну и контракт чтоб не особо жирный. Винги это конечно тоже было бы здОрово, но такой стартовый ПэЖэ сейчас важнее.
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emptinesspetr
В Хит и Клипперс должен заходить как влитой. Клипперс как раз могут предложить вингов, в которых Миннесота нуждается.
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