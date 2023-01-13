Д’Анджело Расселл: «Вы либо в полной мере используете меня и мои способности, либо упускаете возможность»

Защитник «Миннесоты» Д’Анджело Расселл заявил, что команда совершает ошибку, если собирается обменять его вместо того, чтобы использовать его навыки.

«Вы либо в полной мере используете меня и мои способности, либо упускаете возможность. Все просто.

Кроме того, я лидер, понимаете, о чем я? И по-моему, я лучше, чем многие атакующие защитники, и чем многие разыгрывающие», – сказал Расселл.

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