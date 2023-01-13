Д’Анджело Расселл: «Вы либо в полной мере используете меня и мои способности, либо упускаете возможность»

Теги Миннесота НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Д’Анджело Расселл заявил, что команда совершает ошибку, если собирается обменять его вместо того, чтобы использовать его навыки.

«Вы либо в полной мере используете меня и мои способности, либо упускаете возможность. Все просто.

Кроме того, я лидер, понимаете, о чем я? И по-моему, я лучше, чем многие атакующие защитники, и чем многие разыгрывающие», – сказал Расселл.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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