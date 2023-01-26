Джереми Лин подписал контракт с тайваньским клубом

Бывший разыгрывающий «Нью-Йорка» (34 года, 191 см) подписал контракт с тайваньским клубом «Гаосюн Стилерс». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Лин перешел из китайского «Гуанчжоу».

По ходу сезона-2022/21 Лин пытался вернуться в НБА. В январе 2021 года защитник присоединился к фарм-команде «Уорриорз» в Лиге развития, но так и не получил предложений от клубов лиги.

За 2 недели заработал 65 миллионов долларов и стал чемпионом за 51 секунду