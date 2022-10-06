Джереми Лин: «Не знаю, виноват ли Мело в моем уходе из «Никс». Было много тех, кто не хотел видеть меня в команде»

Бывший игрок «Никс» не смог подтвердить или опровергнуть теорию о том, что в 2012 году клуб не стал продлевать его контракт из-за давления со стороны звездного , который мог приревновать к его внезапной славе.

«Такая теория есть, об этом говорят все, но я не стану разогревать эти слухи, потому что на самом деле не знаю. Что я знаю – и я говорю это честно – так это то, что было множество разных точек сопротивления продлению контракта, совершенно не связанных с Мело. После того, как Д’Антони был отправлен в отставку, внутри организации уже была оппозиция – новый тренерский штаб, некоторые представители менеджмента.

Не знаю, кому конкретно это приписать, но знаю, что было точек сопротивления было немало», – рассказал Лин.

В сезоне-11/12 экс-игрок Лиги развития Лин неожиданно стал лидером , раз за разом выдавая яркие перфомансы. Этот период получил название «Линсенити».

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