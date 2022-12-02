Джереми Лин оштрафован на 10 000 юаней за критику карантинного отеля

Китайская лига оштрафовала , выступающего за «Гуанчжоу», на 10 000 юаней (около 90 000 рублей) за критику карантинного отеля, где его команда остановилась в среду перед матчем.

«Лин сделал неуместные замечания по поводу отеля для карантина, которые вызвали неблагоприятные последствия для лиги», – говорится в официальном заявлении лиги.

По информации китайским СМИ, бывший игрок НБА опубликовал видео, в котором он жалуется на тренажерные залы в отеле в Чжуцзи, городе к югу от Шанхая.

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