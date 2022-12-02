Джереми Лин оштрафован на 10 000 юаней за критику карантинного отеля
Китайская лига оштрафовала Джереми Лина, выступающего за «Гуанчжоу», на 10 000 юаней (около 90 000 рублей) за критику карантинного отеля, где его команда остановилась в среду перед матчем.
«Лин сделал неуместные замечания по поводу отеля для карантина, которые вызвали неблагоприятные последствия для лиги», – говорится в официальном заявлении лиги.
По информации китайским СМИ, бывший игрок НБА опубликовал видео, в котором он жалуется на тренажерные залы в отеле в Чжуцзи, городе к югу от Шанхая.
За 2 недели заработал 65 миллионов долларов и стал чемпионом за 51 секунду
Комментарии