«Нетс» хотят усилиться перед дедлайном, могут обменять Джо Харриса, Сета Карри и Патрика Миллса
«Бруклин» активно ищет варианты усиления перед дедлайном, пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.
Отмечается, что «Нетс» готовы обменять Джо Харриса, Сета Карри и Патрика Миллса, которые не имеют долгосрочных контрактов и не играют ключевых ролей в последних матчах команды.
В нынешнем сезоне Харрис набирает 8,4 очка в среднем за игру, Карри – 10,2 очка, Миллс – 5,5 очка.
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