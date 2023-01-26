«Нетс» хотят усилиться перед дедлайном, могут обменять Джо Харриса, Сета Карри и Патрика Миллса

« » активно ищет варианты усиления перед дедлайном, пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.

Отмечается, что «Нетс» готовы обменять , и , которые не имеют долгосрочных контрактов и не играют ключевых ролей в последних матчах команды.

В нынешнем сезоне Харрис набирает 8,4 очка в среднем за игру, Карри – 10,2 очка, Миллс – 5,5 очка.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн