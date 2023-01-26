«Нетс» хотят усилиться перед дедлайном, могут обменять Джо Харриса, Сета Карри и Патрика Миллса

Теги возможные переходы Бруклин НБА Патрик Миллс Сет Карри Джо Харрис Баскетбол

«Бруклин» активно ищет варианты усиления перед дедлайном, пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.

Отмечается, что «Нетс» готовы обменять Джо Харриса, Сета Карри и Патрика Миллса, которые не имеют долгосрочных контрактов и не играют ключевых ролей в последних матчах команды.

В нынешнем сезоне Харрис набирает 8,4 очка в среднем за игру, Карри – 10,2 очка, Миллс – 5,5 очка.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

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3 комментария

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evgen98
Кабы сегодня не Сет, Фила легко бы разобралась с Нетс. Очень жаль, что пришлось отдавать в обмене.
Дам добрый, бесплатный совет - менять вам нужно Симмонса!
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kisliy33
ЛАЛ бы любой из них не помешал, а эти готовы слить снайперов... интересно, ради кого?
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Andrey-Kiev
Сет Карри не играет ключевых ролей в последних матчах команды?
+4
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+4
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