Netflix представил трейлер документального фильма «Билл Расселл: Легенда»

Теги НБА видео Билл Расселл Netflix кино Баскетбол

Популярный стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма «Билл Расселл: Легенда» о легендарном игроке и тренере НБА Билле Расселле, который скончался 31 июля 2022 года.

«На площадке Билл Расселл был силой, с которой нужно считаться – чемпионом, жертвовавшим собой ради товарищей по команде и любви к баскетболу. В жизни Билл Расселл был силой в борьбе за права человека – маршируя с великим Мартином Лютером Кингом, возглавляя бойкоты в НБА и борясь с расизмом. Фильм «Билл Расселл: Легенда» рассказывает о выдающейся жизни и наследии суперзвезды НБА и иконы в борьбе за гражданские права», – говорится в аннотации к ролику.

Фильм выйдет в прокат на платформе Netflix 8 февраля этого года.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

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11 комментариев

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Archer_Great
Ответ Оскар Муравьев
Все понятно пол фильма будет про левацкую повестку блм и прочая туфта.. И все таки Чемберлен смог единственный остановить Рассела и взять гайку.. Финал 58 года сам рассел не считает поражением так как был травмирован и пропускал игры
Нет там никакой левацкой повестки БЛМ, в те времена всё то, о чем сейчас ноют обиженные ниггеры (не путать с нормальными афроамериканцами), было вполне себе реалиями эпохи. И таки да, Бил Рассел, как и многие топовые спорстмены/знаменитости того времени, играл активную роль в борьбе за равноправие
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Alexander Chepelev
В главной роли Се Джун Вон?
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Zhenek
Ответ Оскар Муравьев
Все понятно пол фильма будет про левацкую повестку блм и прочая туфта.. И все таки Чемберлен смог единственный остановить Рассела и взять гайку.. Финал 58 года сам рассел не считает поражением так как был травмирован и пропускал игры
Ну если уж совсем не заморачиваясь и по колхозному, то выдержка из Википедии: "Селтикс" Рассела выиграли семь из восьми серий плей-офф у команд Чемберлена "Уорриорз", "Сиксерс" и "Лейкерс", обыграв их со счетом 57-37 в регулярном чемпионате и 29-20 в плей-офф. Команды Рассела выиграли все четыре решающие седьмые игры серии у команды Чемберлена с общим отрывом в девять очков".
Так что, говорить, что Уилт что-то там остановил - это ну такое...
В вашем посте я вижу только желание тупо докопаться, т.к если бы снимали про Чемберлена, можно было написать, что "всё понятно пол фильма будет про 100 очков, миллиард женщин и прочая туфта... ".
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Korban Cobain
Ответ Birdman NBA
Последнее время нам привозят кучу контента на баскетбольную тематику. Художественные сериалы и фильмы, документалки. Отлично
поводы только неочень
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Misha_Sapunov
Ответ Неоновый Демон
Про белых игроков великих коих дофига и больше не хотят снять , или это щас не входит в повесточку .
Какая разница? Про белых интереснее что-ли?
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Артем Андреев
Ответ Неоновый Демон
Про белых игроков великих коих дофига и больше не хотят снять , или это щас не входит в повесточку .
Рассел умер так-то. Его память надо почтить.
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Оскар Муравьев
Что за ублюдки минусуете... Правда глаза колит
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Неоновый Демон
Про белых игроков великих коих дофига и больше не хотят снять , или это щас не входит в повесточку .
0
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-3
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Birdman NBA
Последнее время нам привозят кучу контента на баскетбольную тематику. Художественные сериалы и фильмы, документалки. Отлично
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Оскар Муравьев
Все понятно пол фильма будет про левацкую повестку блм и прочая туфта.. И все таки Чемберлен смог единственный остановить Рассела и взять гайку.. Финал 58 года сам рассел не считает поражением так как был травмирован и пропускал игры
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-8
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Gornostaev
Must see, однозначно⚡!
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+2
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