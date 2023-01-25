Популярный стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма «Билл Расселл: Легенда» о легендарном игроке и тренере НБА Билле Расселле, который скончался 31 июля 2022 года.

«На площадке Билл Расселл был силой, с которой нужно считаться – чемпионом, жертвовавшим собой ради товарищей по команде и любви к баскетболу. В жизни Билл Расселл был силой в борьбе за права человека – маршируя с великим Мартином Лютером Кингом, возглавляя бойкоты в НБА и борясь с расизмом. Фильм «Билл Расселл: Легенда» рассказывает о выдающейся жизни и наследии суперзвезды НБА и иконы в борьбе за гражданские права», – говорится в аннотации к ролику.

Фильм выйдет в прокат на платформе Netflix 8 февраля этого года.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

Билл Симмонс называл Билла Расселла величайшим одноклубником в истории. Глава из «Книги Баскетбола»