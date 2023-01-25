Томас Эртель: «Перешел в «Зенит» из-за Хави Паскуаля»

Разыгрывающий « » признался, что главный тренер Хавьер Паскуаль стал определяющей причиной его перехода в петербургский клуб.

«Я перешел в «Зенит» из-за , так как это тренер, которого я давно знаю. Он работал в «Барселоне», и мы много пересекались

Хави – человек, который очень хорошо разбирается в баскетболе и, на мой взгляд, является одним из лучших тренеров в Европе на данный момент. Думаю, что у нас с ним одинаковое видение игры, схожая философия.

Также, что для меня особенно важно, Хави — честный, порядочный человек. В баскетболе сложно найти такого. Любой игрок, который работал с Паскуалем, подтвердит мои слова.

Конечно, я приехал в «Зенит» не только из-за тренера, но фигура Хава была определяющей», – сказал француз.

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