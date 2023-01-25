Томас Эртель: «Перешел в «Зенит» из-за Хави Паскуаля»
Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель признался, что главный тренер Хавьер Паскуаль стал определяющей причиной его перехода в петербургский клуб.
«Я перешел в «Зенит» из-за Хави Паскуаля, так как это тренер, которого я давно знаю. Он работал в «Барселоне», и мы много пересекались
Хави – человек, который очень хорошо разбирается в баскетболе и, на мой взгляд, является одним из лучших тренеров в Европе на данный момент. Думаю, что у нас с ним одинаковое видение игры, схожая философия.
Также, что для меня особенно важно, Хави — честный, порядочный человек. В баскетболе сложно найти такого. Любой игрок, который работал с Паскуалем, подтвердит мои слова.
Конечно, я приехал в «Зенит» не только из-за тренера, но фигура Хава была определяющей», – сказал француз.
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