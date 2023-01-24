«Хьюстон» прервал серию из 13 поражений подряд. У техасцев первая победа в 2023 году
«Хьюстон» в понедельник прервал серию из 13 поражений подряд.
«Рокетс» удалось победить «Тимбервулвс» на домашней арене со счетом 119:114. Свингмен Джейлен Грин набрал рекордные в карьере 42 очка.
Это первая победа техасцев в 2023 году. До этого команда побеждала в Чикаго 26 декабря.
«Хьюстон» занимает последнее место в НБА с результатом 11-36.
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