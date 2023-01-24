«Хьюстон» прервал серию из 13 поражений подряд. У техасцев первая победа в 2023 году

Теги Хьюстон Миннесота НБА Джейлен Грин Баскетбол

«Хьюстон» в понедельник прервал серию из 13 поражений подряд.

«Рокетс» удалось победить «Тимбервулвс» на домашней арене со счетом 119:114. Свингмен Джейлен Грин набрал рекордные в карьере 42 очка.

Это первая победа техасцев в 2023 году. До этого команда побеждала в Чикаго 26 декабря.

«Хьюстон» занимает последнее место в НБА с результатом 11-36.

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2 комментария

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Иван Андриенко
Почему я даже не удивлен на ком именно прервалась серия.
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За Валенсию с 1999
Гобер уехал в Миннеаполис позориться
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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