Джейлен Грин набрал рекордные в карьере 42 очка в матче с «Миннесотой»
Форвард «Хьюстона» Джейлен Грин обновил личный рекорд результативности в НБА в матче с «Миннесотой» (119:114).
Грин набрал 42 очка за 35 минут. Второй номер драфта-2021 реализовал 15 из 25 с игры (6 и 12 из-за дуги) и 6 из 10 с линии.
В активе Джейлена также 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. В первой четверти Грин повздорил с Кайлом Андерсоном из «Вулвс».
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