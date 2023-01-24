Джейлен Грин набрал рекордные в карьере 42 очка в матче с «Миннесотой»

Теги Хьюстон Миннесота НБА видео Джейлен Грин Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Джейлен Грин обновил личный рекорд результативности в НБА в матче с «Миннесотой» (119:114).

Грин набрал 42 очка за 35 минут. Второй номер драфта-2021 реализовал 15 из 25 с игры (6 и 12 из-за дуги) и 6 из 10 с линии.

В активе Джейлена также 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. В первой четверти Грин повздорил с Кайлом Андерсоном из «Вулвс».

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2 комментария

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Вадим Сидоров
Не удивлён, вот если бы Дрэймонд Грин)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Это его третья игра с 40+ очками в карьере.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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