Форвард « » обновил личный рекорд результативности в в матче с «Миннесотой» (119:114).

Грин набрал 42 очка за 35 минут. Второй номер драфта-2021 реализовал 15 из 25 с игры (6 и 12 из-за дуги) и 6 из 10 с линии.

В активе Джейлена также 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. В первой четверти Грин повздорил с Кайлом Андерсоном из «Вулвс».

«Рокетс» прервали серию из 13 поражений.

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