«Вашингтон» планирует оставить Кайла Кузму и подписать новый контракт в межсезонье
«Вашингтон» планирует оставить Кайла Кузму (27 лет, 208 см) после дедлайна обменов и надеется подписать с форвардом новый контракт в межсезонье, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Ожидается, что Кузма откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 за 13 млн долларов.
Кузма проводит лучший сезон в карьере, набирая 21,3 очка, 7,4 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.
«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много
У них состав выйдет под 150 млн, при том что это в здоровом состоянии команда первого раунда. А Бил и Порзиньо еще и потенциально в любой момент могут получить любую травму.