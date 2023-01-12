«Вашингтон» планирует оставить Кайла Кузму и подписать новый контракт в межсезонье

« » планирует оставить (27 лет, 208 см) после дедлайна обменов и надеется подписать с форвардом новый контракт в межсезонье, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ожидается, что Кузма откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 за 13 млн долларов.

Кузма проводит лучший сезон в карьере, набирая 21,3 очка, 7,4 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много