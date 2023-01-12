«Вашингтон» планирует оставить Кайла Кузму и подписать новый контракт в межсезонье

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«Вашингтон» планирует оставить Кайла Кузму (27 лет, 208 см) после дедлайна обменов и надеется подписать с форвардом новый контракт в межсезонье, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ожидается, что Кузма откажется от опции продления контракта на сезон-2023/24 за 13 млн долларов.

Кузма проводит лучший сезон в карьере, набирая 21,3 очка, 7,4 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Где они бабки возьмут? У них счастливый и успешный улыбчивый негр Бил получает 50 млн в год. Латвийский кудесник мяча Порзиньо 33 (кстати он тоже может выйти из опции, и начать выкручивать им руки). Им еще афросамурая с детского контракта переподписывать минимум на пятнаху. Ну а Кузме в лиге отвалят двадцатку минимум, а то и 25-30. При этом у них еще не дешевые Моррис и Бартон, без которых не будет глубины задней линии. Ну Бартона еще можно спихнуть, он играет очень плохо, хуже дешевого Кисперта, а Морриса точно надо оставлять.
У них состав выйдет под 150 млн, при том что это в здоровом состоянии команда первого раунда. А Бил и Порзиньо еще и потенциально в любой момент могут получить любую травму.
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+3
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