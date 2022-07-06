Томас Брайант вернулся в «Лейкерс»

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Свободный агент Томас Брайант (24 года, 208 см) договорился о контракте на один год с «Лейкерс», сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс. У игрока будет возможность побороться за позицию стартового центрового.

Согласно источникам, интерес к Брайанту также проявляли «Торонто», «Бостон», «Милуоки» и «Юта».

Брайант вернулся в «Лейкерс», где провел свой первый сезон в лиге после выбора во втором раунде драфта 2017 года. В 2018-м он был отчислен из «Лейкерс» и подписал контракт с «Вашингтоном», где провел последние четыре сезона.

В январе 2021-го Брайант получил разрыв крестообразной связки, но спустя год вернулся в строй. В 27 матчах минувшей регулярки он набирал 7,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

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