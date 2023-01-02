Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болей в колене
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустил матч с «Вашингтоном» (95:118) в воскресенье из-за болей в левой колене.
Адетокумбо участвовал в утренней разминке, его занесли в список травмированных в последний момент.
Встречу также пропустили Дрю Холидэй (простуда) и Крис Миддлтон (боль в правом колене).
По итогам двух предыдущих матчей Яннис стал третьим в истории НБА, кто два раза подряд набирал как минимум 40+20+5.
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