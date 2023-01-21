Чемпионат Италии. «Виктория Либертас» встретится с «Вероной»

В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А « » встретится с «Вероной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 12-3, Виртус – 12-3, Дертона – 10-5, Виктория Либертас – 9-6, Варезе – 9-6, Тренто – 8-7, Венеция – 8-7, Брешия – 7-8, Динамо Сассари – 7-8, Скафати – 6-9, Бриндизи – 6-9, Триест – 6-9, Верона – 6-9, Наполи – 5-10, Тревизо – 5-10, Реджо-Эмилия – 4-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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