Адриатическая лига. «Партизан» – «Скопье»

Теги результаты Партизан Адриатическая лига Скопье Баскетбол

В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Партизан» примет северомакедонское «Скопье»

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Партизан – Скопье
Дата проведения
16 января, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Партизан Сербия – 12-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 9-6, Задар Хорватия – 8-7, Цибона Хорватия – 6-8, Студентски Центар Черногория – 6-8, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Мега Сербия – 6-10, Сплит Хорватия – 5-9, Морнар Бар Черногория – 4-10, Борац Чачак Сербия – 3-12, Скопье Северная Македония - 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий