Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Лавриона», «Олимпиакос» сыграет с АЕКом

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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Колоссос» примет «Лаврион», «Олимпиакос» дома сыграет с АЕКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Аполлон Патрас
Дата проведения
8 января, 16.45, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Колоссос – Лаврион
Дата проведения
8 января, 18.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Олимпиакос – АЕК
Дата проведения
8 января, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 9-2, Перистери – 7-4, Арис – 6-5, АЕК – 6-4, ПАОК – 6-4, Колоссос – 5-5, Промитеас – 5-6, Аполлон – 3-7, Ионикос – 3-8, Лаврион – 2-8, Кардицас – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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