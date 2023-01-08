Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Лавриона», «Олимпиакос» сыграет с АЕКом

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Колоссос» примет « », « » дома сыграет с АЕКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Лаврион Дата проведения 8 января, 18.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 9-2, Перистери – 7-4, Арис – 6-5, – 6-4, – 6-4, Колоссос – 5-5, Промитеас – 5-6, Аполлон – 3-7, Ионикос – 3-8, Лаврион – 2-8, Кардицас – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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