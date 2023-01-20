Дарко Руссо: «Играли против команды уровня Евролиги, оставили свое сердце на площадке»

Теги УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Дарко Руссо Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо после поражения от УНИКСа (71:83) в Единой лиге ВТБ отметил высокий уровень игры казанской команды.

«В первую очередь, хочу сказать, что мы играли против команды, обладающей составом уровня Евролиги, очень организованной и в нападении, и в защите, максимально агрессивной. Я не могу быть недоволен нашей игрой сегодня. Думаю, мы потратили очень много энергии, оставили свое сердце на площадке.

У нас просто не хватило уровня и качества, чтобы выиграть сегодня. Мы допустили слишком 22 потери – с такими показателями невозможно выиграть у УНИКСа. Решающими в матче стали первые 5 минут первой четверти и первые 5 минут третьей четверти, когда УНИКС отрывался в счете. Поэтому мы и закончили «-12». Но я удовлетворен – мы бились, сражались, но качество есть качество», – заявил Руссо.

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