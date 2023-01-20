«Бакс» и Серж Ибака договорились, что найдут подходящий обмен для игрока

Центровой « » с высокой долей вероятности покинет команду перед дедлайном.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, стороны договорились, что найдут подходящий обмен для 33 летнего баскетболиста.

Ибака выступает за «Бакс» на условиях минимального контракта (1,8 млн долларов) на сезон-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 16 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта