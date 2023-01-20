«Бакс» и Серж Ибака договорились, что найдут подходящий обмен для игрока

Теги возможные переходы Милуоки НБА Серж Ибака Шэмс Чарания Баскетбол

Центровой «Милуоки» Серж Ибака с высокой долей вероятности покинет команду перед дедлайном.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, стороны договорились, что найдут подходящий обмен для 33 летнего баскетболиста.

Ибака выступает за «Бакс» на условиях минимального контракта (1,8 млн долларов) на сезон-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 16 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

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3 комментария

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Asanov
Ответ ktyby1924
Одно время казалось, что он усиление для Бакс, как подвижный большой с броском, но за полтора сезона совсем ничего не смог, больше был заметен со своими чаепитиями))
В Лейкерс ему дорога)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ktyby1924
Одно время казалось, что он усиление для Бакс, как подвижный большой с броском, но за полтора сезона совсем ничего не смог, больше был заметен со своими чаепитиями))
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Человек заслужил на старости лет с внуками нянчится, а его обменивать собрались
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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