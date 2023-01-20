Адам Сильвер: «НБА ищет возможности провести матч в Греции»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига рассматривает вариант с проведением матчей в Греции в будущем.

Самым известным греческим баскетболистом в данный момент является двукратный MVP НБА, форвард « » .

«Признаюсь, Яннис много раз говорил мне лично, насколько это было бы важно для него. И я знаю, что «Бакс» думают так же, поэтому мы ищем возможности провести матч в Греции. Я уже долгое время работаю в лиге. У нас было много отличных мероприятий в Афинах и других городах. Мы благодарны за такую возможность. Это очень сильный баскетбольный рынок», – сказал Сильвер.

В рамках программы «Global Games» НБА проводила матчи регулярного сезона в четырех европейских странах: Великобритании, Франции, Германии и Испании. Греция еще ни разу не принимала подобное событие.

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