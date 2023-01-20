Адам Сильвер: «НБА ищет возможности провести матч в Греции»

Теги Милуоки НБА Адам Сильвер Яннис Адетокумбо Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига рассматривает вариант с проведением матчей в Греции в будущем.

Самым известным греческим баскетболистом в данный момент является двукратный MVP НБА, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

«Признаюсь, Яннис много раз говорил мне лично, насколько это было бы важно для него. И я знаю, что «Бакс» думают так же, поэтому мы ищем возможности провести матч в Греции. Я уже долгое время работаю в лиге. У нас было много отличных мероприятий в Афинах и других городах. Мы благодарны за такую возможность. Это очень сильный баскетбольный рынок», – сказал Сильвер.

В рамках программы «Global Games» НБА проводила матчи регулярного сезона в четырех европейских странах: Великобритании, Франции, Германии и Испании. Греция еще ни разу не принимала подобное событие.

Я был на НБА в Эмиратах – странно, но классно. Мало Янниса, много «Яннисов», зрителям объясняли правила баскетбола

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1 комментарий

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AEZAKMI228
В сербии бы еще
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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