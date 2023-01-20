Джейсон Тейтум: «Матч с «Голден Стэйт» показал глубину нашей команды»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум подвел итоги матча с «Голден Стэйт».

В активе Джейсона 34 очка (9 из 27 с игры), рекордные в карьере 19 подборов, 6 передач и 3 перехвата при 7 потерях за 48 минут.

«Подобные игры нужны. В плей-офф неизбежны такие матчи, когда не идет бросок, когда у вас ниже 40% с игры, 73% с линии и 17 потерь, но вы все равно должны что-то придумать и победить.

Этот матч показал глубину нашей команды. Даже сыграв ниже своего среднего уровня, мы все равно смогли добиться успеха. В конечном итоге, это единственное, что имеет значение. Вы победили или проиграли?» – заявил Тейтум.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Султанов
И отсутствия скамейки у ГСВ! Хотя просто Керр им не доверяет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий