Джейсон Тейтум: «Матч с «Голден Стэйт» показал глубину нашей команды»

Форвард « » подвел итоги матча с «Голден Стэйт».

В активе Джейсона 34 очка (9 из 27 с игры), рекордные в карьере 19 подборов, 6 передач и 3 перехвата при 7 потерях за 48 минут.

«Подобные игры нужны. В плей-офф неизбежны такие матчи, когда не идет бросок, когда у вас ниже 40% с игры, 73% с линии и 17 потерь, но вы все равно должны что-то придумать и победить.

Этот матч показал глубину нашей команды. Даже сыграв ниже своего среднего уровня, мы все равно смогли добиться успеха. В конечном итоге, это единственное, что имеет значение. Вы победили или проиграли?» – заявил Тейтум.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?