Макар Коновалов вернется в строй через месяц
Разыгрывающий МБА Макар Коновалов продолжает восстанавливаться после травмы мениска, полученной в начале января.
По информации телеграм-канала «Свободный агент», 22-летний баскетболист должен вернуться в строй через месяц.
Ранее Коновалов пропустил несколько матчей из-за проблем с плечом. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ он провел 8 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и 3,3 передачи.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
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