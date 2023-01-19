Макар Коновалов вернется в строй через месяц

Теги травмы Единая лига ВТБ МБА Макар Коновалов Баскетбол

Разыгрывающий МБА Макар Коновалов продолжает восстанавливаться после травмы мениска, полученной в начале января.

По информации телеграм-канала «Свободный агент», 22-летний баскетболист должен вернуться в строй через месяц.

Ранее Коновалов пропустил несколько матчей из-за проблем с плечом. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ он провел 8 матчей, набирая в среднем 8,3 очка и 3,3 передачи.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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