Василий Карасев: «После тяжелой победы над «Зенитом» есть некоторое и физическое, и моральное опустошение»

Теги Зенит Василий Карасев БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне матча против «Нижнего Новгорода» признался, что команда испытывает некоторое опустошение после тяжелой победы над действующим чемпионом «Зенитом» (76:75 ОТ).

«Хотим оставить за собой четвертое место в таблице, поэтому предстоящий матч очень важен.

«Пари Нижний Новгород» сейчас обладает полной обоймой, по ходу сезона к ним присоединился Никола Ребич, который добавил волжанам вариативности в атаке.

Наши проблемы по-прежнему никуда не делись, у нас есть травмированные. Опять же, после такой тяжелой победы над «Зенитом» есть некоторое и физическое, и моральное опустошение, поэтому главным для нас было постараться восстановить ресурсы», – сказал Карасев.

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