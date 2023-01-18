Василий Карасев: «После тяжелой победы над «Зенитом» есть некоторое и физическое, и моральное опустошение»

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне матча против «Нижнего Новгорода» признался, что команда испытывает некоторое опустошение после тяжелой победы над действующим чемпионом «Зенитом» (76:75 ОТ).

«Хотим оставить за собой четвертое место в таблице, поэтому предстоящий матч очень важен.

«Пари Нижний Новгород» сейчас обладает полной обоймой, по ходу сезона к ним присоединился Никола Ребич, который добавил волжанам вариативности в атаке.

Наши проблемы по-прежнему никуда не делись, у нас есть травмированные. Опять же, после такой тяжелой победы над « » есть некоторое и физическое, и моральное опустошение, поэтому главным для нас было постараться восстановить ресурсы», – сказал Карасев.

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