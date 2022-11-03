Макар Коновалов не поможет МБА в ноябре и декабре из-за травмы

Разыгрывающий МБА Макар Коновалов не сыграет в этом году из-за повреждения.

Травма плеча баскетболиста МБА, которую он получил в матче Лиги ВТБ в Перми, оказалась серьезнее, чем предполагали изначально.

Коновалов не сможет помочь столичному клубу в ноябре и декабре.

В 7 матчах сезона 21-летний россиянин набирает 6,3 очка и 3,3 подбора в среднем за игру.

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