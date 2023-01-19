Пи Джей Дозьер остался в «Кингз» еще на 10 дней

«Сакраменто» подписал второй 10-дневный контракт с атакующим защитником Пи Джей Дозьером (26 лет, 198 см).

Дозьер присоединился к команде 9 января и принял участие в трех матчах, набрав в сумме 3 очка за 6 минут на паркете.

Лучшим в профессиональной карьере Дозьера стал сезон-20/21, когда он провел 50 матчей за «Денвер», набирая 7,7 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»