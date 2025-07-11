Никола Джуришич подписал стандартный контракт с «Атлантой» на 3 года и 5,95 миллиона долларов
Никола Джуришич присоединился к «Хоукс».
21-летний сербский форвард (201 см) был выбран 43-м на драфте-2024 НБА и провел год в лиге развития, не подписав соглашение с основной командой.
Это позволило «Хоукс» использовать исключение второго раунда для оформления его стандартного контракта этим летом.
Джуришич подписал соглашение на 3 года и 5,95 миллиона, гарантированы только 1,27 миллиона в следующем сезоне.
До переезда в США Джуришич выступал за «Мегу». В сезоне-2023/24 он набирал 15,1 очка, 2,8 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата за 30,9 минуты в среднем в Адриатической лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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