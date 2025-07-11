Айзейя Джексон подпишет контракт с «Индианой» на 3 года и 21 миллион долларов

«Пэйсерс» сохранили Айзейю Джексона.

23-летний центровой «Индианы» (206 см) рано завершил сезон-2024/25, порвав ахиллово сухожилие в начале ноября.

Центровой набирал 7 очков, 5,6 подбора и 1,6 блок-шота в среднем в 5 матчах прошедшего чемпионата.

Джексон был выбран 22-м на драфте-2021 НБА и отработал первый 4-летний контракт.

«Пэйсерс» согласовали с игроком соглашение на 3 года и 21 миллион долларов.