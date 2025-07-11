«Жальгирис» официально расстался с 4 американскими игроками: Данстоном, Мэнеком, Вонгом и Митчеллом

«Жальгирис» попрощался с легионерами.

Команду покинули центровой Брайант Данстон (39 лет, 203 см), форвард Брэди Мэнек (26 лет, 206 см), разыгрывающий Айзейя Вонг (24 года, 193 см) и форвард Мэтт Митчелл (26 лет, 198 см).

На счету Данстона – 4,1 очка и 3,3 подбора за 15,7 минуты в среднем в прошедшем сезоне Евролиги.

Мэнек набирал 3,3 очка и 1,2 подбора за 8,9 минуты.

Вонг – 6,4 очка, 1,3 подбора и 1 передачу.

В активе Митчелла 3,2 очка и 2,3 подбора.