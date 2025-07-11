«Игра нуждается в тебе, здоровяк». Стеф Карри спародировал первые шаги Леброна Джеймса в гольфе

Стеф Карри подшутил над Леброном Джеймсом.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » изобразил на поле для гольфа первые попытки форварда «Лейкерс » из недавнего видео.

«Мы приветствуем Леброна Джеймса в мире гольфа. Игра нуждается в тебе, здоровяк», – обратился Карри к своему давнему сопернику на баскетбольной площадке.

«Работаю над этим, дай мне немного времени», – ответил Джеймс в соцсетях.