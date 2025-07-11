«Игра нуждается в тебе, здоровяк». Стеф Карри спародировал первые шаги Леброна Джеймса в гольфе
Стеф Карри подшутил над Леброном Джеймсом.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» изобразил на поле для гольфа первые попытки форварда «Лейкерс» из недавнего видео.
«Мы приветствуем Леброна Джеймса в мире гольфа. Игра нуждается в тебе, здоровяк», – обратился Карри к своему давнему сопернику на баскетбольной площадке.
«Работаю над этим, дай мне немного времени», – ответил Джеймс в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
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