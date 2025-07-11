Тайсон Перес продлил контракт с «Уникахой» до 2029 года
«Уникаха» оставила форварда Тайсона Переса.
29-летний баскетболист (202 см) из Доминиканской республики завершил первый сезон за испанскую команду, набирая 7,4 очка и 4,9 подбора за 14,2 минуты в среднем в национальном чемпионате.
Пересом интересовались несколько клубов Евролиги, включая «Милан», но форвард остался в «Уникахе», заключив многолетнее соглашение до 2029 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Уникахи»
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